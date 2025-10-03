Ростех начал промышленное производство германиевых пластин для солнечных батарей

Общий объем инвестиций в проект превысил 328 млн рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Промышленный выпуск германиевых пластин для солнечных батарей космических аппаратов стартовал на красноярском предприятии холдинга "Швабе" (входит в Ростех). Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, производство налажено при поддержке федерального Фонда развития промышленности и является первым подобным в стране.

"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" запустил в Красноярске первое в России промышленное производство полированных пластин из германия. Они применяются в качестве основы солнечных элементов для космической отрасли и возобновляемой энергетики", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Ростеха подчеркнули, что общий объем инвестиций в проект превысил 328 млн рублей - 222 млн из них в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности.

По данным предприятия, среднегодовые потребности рынка РФ составляют порядка 50 тыс. пластин - 90% из них до недавнего времени импортировались. "Предприятие сможет в значительной мере заместить импорт", - говорится в сообщении.

В Ростехе добавили, что полированные пластины из германия используют в солнечных батареях в качестве альтернативы кремниевым - их КПД выше порядка на треть, а также они более стойки к радиации и к механическим повреждениям.

Германий - стратегически важный редкий металл. Он применяется в наукоемких технологиях - космических исследованиях, солнечной энергетике, инфракрасной технике и тепловидении, производстве оптоволоконных линий связи. Кроме того, его применяют при изготовлении чипов, детекторов для радиационного контроля, поиске темной материи и двойного бета-распада.