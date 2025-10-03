В Москве присвоили статус технопарка СНИИ приборостроения ГК "Росатом"

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в городе уже создано 49 технопарков, где работает свыше 2,2 тыс. компаний

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Специализированный НИИ приборостроения (СНИИП) госкорпорации "Росатом", который производит приборы для измерения и тестирования ядерной безопасности на объектах атомной энергии, получил статус технопарка в Москве. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Продолжаем развивать в столице сеть технопарков. Сейчас в Москве уже создано 49 технопарков, где работает свыше 2,2 тыс. компаний. Решили присвоить этот статус СНИИП госкорпорации "Росатом", - написал Собянин в своем канале в Max.

По его словам, СНИИП производит инструменты и приборы для измерения и тестирования ядерной и радиационной безопасности на объектах использования атомной энергии. В технопарке 24 компании-резидента, больше 850 сотрудников. В планах - расширение и обновление парка метрологического оборудования, а также возможностей Центра испытаний экспериментальных разработок.

Собянин напомнил, что в инновационном центре "Сколково" планируется строительство технопарка, под который выделено около 1 га земли. Основными резидентами площадки станут организации, занятые наукой и производством в сфере противопожарной безопасности.

В многофункциональном комплексе, совмещенном с пожарным депо, будет создано свыше 230 рабочих мест. Статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП) позволит инвестору обнулить ставку налога на имущество. Арендная ставка земельного участка снизится до 0,01% от кадастровой стоимости. Открытие технопарка в "Сколково" намечено на 2027 год.