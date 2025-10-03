ШОС выступает за диверсификацию источников энергии

Заместитель генерального секретаря организации Ахмад Саидмуродзода отметил, что традиционные модели уже не способны обеспечить энергетическую стабильность

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 3 октября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выступает за диверсификацию видов энергоносителей и источников энергии. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ШОС Ахмад Саидмуродзода, выступая на пленарном заседании "Изменение климата и устойчивая энергетика" Евразийского форума Kazenergy в Астане.

"Для того чтобы стимулировать рынок чистой энергии и нести свой вклад в глобальные усилия по достижению углеродной нейтральности, ШОС выступает за формирование системы чистой, низкоуглеродной, эффективной, безопасной энергетики, а также диверсификацию видов энергоносителей, источников энергии", - сказал Саидмуродзода. По его словам, в качестве перспективных направлений организация обсуждает "меры по скоординированному развитию ветровой энергии, солнечной, гидроэнергетики, атомной энергетики, биоэнергетики, водородной энергетики, технологии накопления энергии". Он отметил, что переход к возобновляемым источникам энергии играет важную роль в энергетическом порядке.

"Усилия ШОС в данной сфере направлены на развитие инновационных технологий, содействие зеленому развитию энергетики, увеличению объемов возобновляемых источников энергии, снижение выбросов парниковых газов", - пояснил замгенсека. В этом контексте он назвал самой важной задачей для стран - участниц ШОС в нынешних условиях переход к устойчивым источникам энергии, укрепление энергетической безопасности и стабильность международных энергетических рынков.

Саидмуродзода отметил, что традиционные модели уже не способны обеспечить энергетическую стабильность и в контексте нестабильности международного рынка энергоносителей очень важно укреплять сотрудничество для защиты энергетической инфраструктуры.

"Также очень важно стимулировать инвестиционное сотрудничество для того, чтобы обеспечить справедливый энергопереход", - подчеркнул представитель ШОС.