Киргизия попросила у России больше ГСМ по льготным тарифам

Вопрос находится на стадии согласования, отметили в киргизском Минэнерго

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 3 октября. /ТАСС/. Киргизия просит Россию о дополнительных поставках ГСМ по льготной системе. Об этом ТАСС сообщили в киргизском Минэнерго.

"Вопрос находится на стадии согласования, российская сторона согласие пока не дала", - заявила представитель министерства.

Согласно двусторонним договоренностям, Россия ежегодно беспошлинно поставляет в Киргизию 1,2 млн тонн ГСМ.

Как заявил в эфире государственного телеканала республики замминистра энергетики Насипбек Керимов, Киргизия обратилась к России с предложением увеличить в текущем году льготные квоты. "До конца 2025 года Кыргызстан намерен увеличить квоту на дизельное топливо на 100 тыс. тонн, а также на 60 тыс. тонн дополнительно увеличить квоту на авиационный керосин", - сказал он.

Как заверили ТАСС в киргизском Минэнерго, в настоящее время стороны продолжают переговоры о поставках беспошлинного топлива в 2026 году.