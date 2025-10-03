На Урале частично возместят затраты предприятий на зарплату участников СВО

Размер компенсации составит 50 тыс. рублей в месяц на одного сотрудника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Денис Паслер принял решение о частичном возмещении затрат работодателей на выплату зарплат участникам специальной военной операции, сообщил он в своем Telegram-канале. Размер компенсации из областного бюджета составит 50 тыс. рублей в месяц на одного сотрудника.

"Принял решение о частичном возмещении работодателям затрат на зарплату ветеранов СВО, которые трудоустроились в организации и на предприятия. Срок возмещения составит до полугода, а размер компенсации из областного бюджета - 50 тыс. рублей в месяц на человека", - написал губернатор.

Также свердловские власти расширяют программу переобучения участников операции и членов их семей - теперь они смогут освоить новые навыки вне зависимости от того, работают они сейчас или нет. Помимо этого, будет оказана финансовая помощь членам семей погибших бойцов, которые планируют учиться в другом муниципалитете, этой категории лиц будут компенсировать расходы на проезд размером до 1 тыс. рублей и аренду жилья из расчета 550 рублей в сутки, а также полностью оплачивать медицинское освидетельствование для последующего трудоустройства по профессии. "Уверен, эти меры помогут нашим героям освоить новые профессии, найти достойную работу и внести свой вклад в развитие родной Свердловской области", - подчеркнул Паслер.

В Свердловской области действует ряд других мер поддержки бойцов СВО. Ранее Паслер сообщал о выделении 13 млн рублей на грантовую поддержку участников операции, желающих развивать свои агропроекты, до конца года также планируется обучить основам ведения собственного бизнеса около 100 человек, вернувшихся с фронта. Кроме того, бойцы освобождены от уплаты транспортного налога на легковые автомобили мощностью до 200 лошадиных сил, ранее губернатор предложил продлить эту меру до 2028 года включительно и расширить ее действие на машины мощностью до 250 лошадиных сил.