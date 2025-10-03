Польша присоединится к сети трубопроводов НАТО

Агентство по инвестициям альянса при МО страны и нефтегазовая компания PERN подписали предварительное соглашение

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Агентство по инвестициям НАТО при Минобороны Польши и польская нефтегазовая компания PERN подписали предварительное соглашение о подключении республики к сети трубопроводов НАТО. Об этом сообщило Минобороны Польши.

"В присутствии замминистра обороны Польши Цезария Томчика подписано предварительное соглашение между Агентством по инвестициям НАТО при Минобороны Польши и компанией PERN о реализации программы расширения польской топливной инфраструктуры с целью подключения ее к системе трубопроводов НАТО", - написало польское оборонное ведомство в соцсети X.

Как рассказал Томчик на пресс-конференции после подписания документа, штаб-квартира НАТО выделила Польше средства на подготовку к строительству и проектные работы. После этого все страны альянса должны будут окончательно утвердить строительство трубопровода. Его ветка длиной 300 км будет идти от границы с ФРГ до терминала PERN в Быдгоще на северо-западе страны. Предварительная стоимость работ оценивается примерно в 20 млрд польских злотых ($5,5 млрд).

Центрально-европейская система трубопроводов была построена в конце 1950-х годов. Протяженность сети магистралей, охватывающей Бельгию, Германию, Люксембург, Нидерланды и Францию, составляет 5 314 км. Система предназначена в основном для обеспечения топливом авиа- и бронетехники. С 1959 года она используется и для гражданских целей. По этим трубопроводам доставляют топливо в международные аэропорты Амстердама, Брюсселя, Франкфурта-на-Майне.