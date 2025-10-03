Завод по производству гибких полимерно-армированных труб создадут в Югре

Он станет первым в ходе реализации промышленного офсета в регионе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 октября. /ТАСС/. Завод по выпуску полимерно-армированных труб построят в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа. Он станет первым производством в ходе реализации промышленного офсета в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития Югры.

"В Когалыме начнется производство гибких полимерно-армированных труб, что позволит значительно повысить надежность и долговечность систем промысловых трубопроводов, а также обеспечить операционную эффективность предприятий топливно-энергетического комплекса. Это будет первое производство в рамках программы промышленного офсета в Югре - регион единственным в России внедрил такой механизм с долгосрочными поставками до 2031 года", - отметили в фонде.

Соответствующее соглашение подписали ООО "Лукойл - Западная Сибирь" и Когалымский завод полимерных труб. "Промышленный офсет ориентирован как на долгосрочных заказчиков, так и на тех, кто может рассчитывать на гарантированный сбыт продукции, учитывая локализацию предприятия на территории Югры", - привели в фонде слова губернатора Югры Руслана Кухарука.

В пресс-службе отметили, что благодаря внедрению промышленного офсета компании смогут рассчитывать на налоговые послабления при закупках у местного бизнеса Ханты-Мансийского автономного округа.