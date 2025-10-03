Хабаровская ФАС не нашла нарушений в росте цен на бензин

Рост цен на топливо произошел за счет увеличения оптовой реализации, роста стоимости топлива на бирже, сообщил и.о руководителя регионального управления антимонопольной службы Николай Костромеев

ХАБАРОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Управление ФАС России по Хабаровскому краю не выявило нарушений антимонопольного законодательства в части повышения цен на бензин на фоне дефицита топлива в двух районах региона. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления Николай Костромеев на совещании в краевом правительстве.

Дефицит горюче-смазочных материалов зафиксирован в Ванинском, Советско-Гаванском районах, а также, по информации прокуратуры Хабаровского края, в Верхнебуреинском районе. На заправках отмечались очереди из десятков автомобилей. В настоящее время, по словам заместителя председателя правительства региона по инфраструктуре Ирины Горбачевой, отмечается снижение ажиотажного спроса на бензин в районах, все заправки работают, топливо отгружается. В Верхнебуреинском районе топливо имеется, ситуацию там мониторят.

"По направлению, которое сейчас самое проблемное - это Советско-Гаванский и Ванинский районы - поступило значительное количество заявлений. Мы проверяем наличие или отсутствие признаков нарушения антимонопольного законодательства. <…> [По цене] на сегодня мы признаков нарушений антимонопольного законодательства не видим", - сказал Костромеев.

Он пояснил, что рост цен на бензин произошел за счет увеличения оптовой реализации, роста стоимости топлива на бирже. Это, соответственно, привело к увлечению цены для потребителей. В настоящее время проверяются издержки организации-поставщика топлива на содержание АЗС, транспортировку, проверяется уровень рентабельности.

"Мы получили информацию от ХТК ("Хабаровская топливная компания", основная торговая компания ГК "Трансбункер" - прим. ТАСС) о невозможности покупать на бирже, в том числе о невозможности покупать ресурс напрямую у "Роснефти". Данную информацию мы обсудили и довели до сведения ФАС России. Данную информацию будут обсуждать на биржевом комитете ФАС России, Минэнерго и иных органов федеральных", - сказал Костромеев.

Он добавил, что в управлении выработали предложения по увеличению объемов торгуемых ресурсов на бирже, увеличению объемов производства на нефтезаводах и по распространению демпферного механизма на независимые субъекты. Их направили в ФАС.

О ситуации

В Министерстве энергетики Хабаровского края поясняли ранее, что ажиотажный спрос на бензин в двух районах спровоцирован ценовыми колебаниями на топливной бирже. В этой связи поставщики не могут обеспечивать полноценный закуп топлива необходимых объемов по разумным ценам для осуществления продаж в розницу на АЗС. По такой схеме, в частности, выстроена работа в Советско-Гаванском и Ванинском районах края. С момента закупки и поставки на территорию проходит более двух недель, что сказывается на ритмичности отгрузок.

В регионе два нефтеперерабатывающих завода - компании ННК в Хабаровске и НК "Роснефть" в Комсомольске-на-Амуре. Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин на этой неделе заявлял, что сложившаяся ситуация с поставками бензина на отдаленных территориях края является недопустимой с учетом работы нефтезаводов, и подчеркивал необходимость получения возможности закупок топлива напрямую, минуя биржу. Глава региона поставил задачу разрешить ситуацию в течение двух недель.