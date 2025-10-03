В России утвердили национальный стандарт качества статистических данных

Принятие нового ГОСТа позволит создать комплексную систему управления качеством статистических данных в государственном управлении РФ, отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев

Редакция сайта ТАСС

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Национальный стандарт ГОСТ Р 72297-2025 "Государственное управление. Качество данных официального статистического учета" утвержден в России, сообщила пресс-служба Росстата.

"Росстат совместно с Росстандартом, Минэкономразвития, Минцифры и другими федеральными органами исполнительной власти разработали национальный стандарт ГОСТ Р 72297-2025 "Государственное управление. Качество данных официального статистического учета". К 2027 году вся официальная статистическая информация должна будет формироваться по единым стандартам на всех этапах жизненного цикла: сбор, обработка, хранение, публикация, использование", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в России совместно с Росстатом еще 59 субъектов статического учета собирают данные с бизнеса и граждан. При этом не связанные реестры и справочники, отсутствие единых стандартов осложняют обработку и последующее эффективное использование информации. Так, внедрение стандарта качества данных позволит повысить сопоставимость данных во времени и между источниками, а также обеспечит открытость и интерпретируемость данных для всех категорий пользователей.

"Стандарт разработан в рамках реализации Стратегии развития государственной статистики до 2030 года. Применение стандарта способствует достижению национальной цели развития "Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы". Внедрение единого стандарта качества статданных позволит создать условия для внедрения современной цифровой технологии сбора, обработки и хранения данных - Государственную информационную систему "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)", - отметил руководитель Росстата Сергей Галкин.

Также при разработке проекта учтены действующие национальные и межгосударственные стандарты, рекомендации ООН и Евростата по качеству официальной статистики, что обеспечивает сопоставимость национальной статистики с международной практикой.

О значении принятия стандарта

"Принятие нового ГОСТа позволит создать комплексную систему управления качеством статистических данных в государственном управлении Российской Федерации, что является ключевым фактором повышения эффективности и прозрачности деятельности органов государственной власти. Новый стандарт укрепит доверие к официальной статистике и поможет обеспечить ее соответствие мировым стандартам качества", - отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Внедрение единого стандарта качества данных, ГИС ЦАП, широкое применение административных данных и реализация ключевых положений Стратегии развития государственной статистики и Росстата до 2030 года приведет к однократному сбору информации с бизнеса, снизит ведомственную отчетность и повысит качество статистических данных. Так, формирование статистики станет занимать меньше времени, что сделает ее более востребованной при принятии оперативных управленческих решений на всех уровнях власти и бизнеса.