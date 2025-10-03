Газпромбанк запустил для iPhone приложение с мгновенной оплатой в одно касание

Пользователи iOS также получили возможность пополнять транспортные карты "Тройка" и "Подорожник"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Газпромбанк представил новое мобильное приложение для устройств на платформе iOS с функцией мгновенной оплаты в один клик, сообщает пресс-служба Газпромбанка. Приложение уже доступно для скачивания в App Store под названием Cash hunter.

"Быстрая и удобная оплата в одно касание с турбо QR, технология реализована эксклюзивно в Газпромбанке. Достаточно включить режим турбо, выбрать основную карту и указать максимальную сумму списания - оплаты станут мгновенными", - отмечается в сообщении банка.

В приложении пользователи могут пополнять счета Apple для покупок в App Store, iTunes и других сервисах. Также реализована функция автопополнения карты Газпромбанка со счетов других банков.

Кроме того, пользователи iOS получили возможность пополнять транспортные карты "Тройка" и "Подорожник", а также маркер выгодного обменного курса для конвертации валют.