Минсельхоз отреагировал на сообщения о падении сборов гречихи

В ведомстве рассказали, что в России собрано порядка 430 тыс. тонн гречихи, урожай полностью обеспечит перерабатывающие предприятия

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Валовый сбор гречихи в России по итогам 2025 года позволит полностью обеспечить перерабатывающие предприятия страны необходимым сырьем и сохранить возможности для экспорта, сообщили в Минсельхозе России.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что в 2025 году посевные площади под гречиху составили 746,4 тыс. га, что на 32,4% меньше по сравнению с прошлым годом. В связи с этим, как отмечает издание, ожидается снижение сбора гречихи.

Как рассказали в Минсельхозе, на сегодняшний день в России собрано порядка 430 тыс. тонн гречихи. При этом урожайность превышает уровень предыдущего года почти на 7%.

"Нужно отметить, что внутренняя потребность в культуре составляет порядка 900 тыс. тонн. При этом в 2025 году ее валовой сбор ожидается выше этого уровня, что с учетом высоких переходящих запасов позволит не только полностью обеспечить перерабатывающие предприятия необходимым сырьем, но и сохранить возможности для экспорта", - добавили в министерстве.

Там отметили, что значительные объемы производства гречневой крупы в России способствуют сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке. Так, в настоящее время розничные цены на гречку на 2,5% ниже уровня на аналогичную дату прошлого года.