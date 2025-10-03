В аэропорту Сочи выполнят более 200 рейсов до конца дня

По данным на 11:30 мск, уже выполнили 33 рейса на вылет и еще 26 - на прилет

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Более 200 рейсов на вылет и на прилет обслужат в международном аэропорту Сочи, где ночью вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Сам аэропорт работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе.

Ограничения в аэропорту Сочи действовали в период с 22:38 мск 2 октября по 05:37 мск 3 октября.

"Обстановка в аэропорту спокойная. Все операции - от регистрации до посадки на рейсы - выполняются в штатном режиме. <…> Согласно суточному плану, до конца дня запланировано 125 рейсов на прилет и 116 на вылет", - сказали в пресс-службе.

Всего, по данным на 11:30 мск, в аэропорту уже выполнили 33 рейса на вылет и еще 26 - на прилет. Также 7 из 10 самолетов, ушедших на фоне ограничений на запасные аэродромы, вернулись в Сочи. "В течение 1-2 дней авиакомпании могут стабилизировать свое расписание полетов", - добавили в пресс-службе.