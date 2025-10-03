"Автоваз" готов в любой момент выехать для осмотра Vesta, попавшей в ДТП

Владелец машины отказался продолжить диалог и обеспечить доступ к машине технических специалистов компании, сообщили в пресс-службе автоконцерна

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты "Автоваза" готовы в любой момент выехать для осмотра поврежденной Lada Vesta, попавшей в ДТП, но владелец авто отказался продолжить диалог и обеспечить доступ к машине технических специалистов компании, сообщили ТАСС в пресс-службе автоконцерна.

В сентябре 2025 года во Владимирской области Lada Vesta попала в ДТП, предположительно из-за заблокировавшегося на ходу руля. В результате аварии водитель получила серьезную травму позвоночника.

"Автоваз" на основе публикаций в телеграм-каналах и СМИ провел проверку информации об инциденте с Lada Vesta, произошедшем в сентябре во Владимирской области. 3 октября компания предприняла неоднократные попытки связаться с установленным владельцем Vesta по номеру телефона, который был им оставлен как контактный при покупке автомобиля. <…> Владелец Vesta отказался продолжить диалог и обеспечить доступ к автомобилю наших технических специалистов", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что компания заинтересована в полном и всестороннем расследовании инцидента, действует исключительно в правовом поле, и находится в контакте с органами ГАИ, расследующими это ДТП.

"Имеющиеся в настоящее время фотографии с места происшествия не позволяют не только достоверно установить, но даже предположить причины происшествия. Специалисты "Автоваза" готовы в любой момент выехать для осмотра поврежденного автомобиля", - подчеркнули в компании.