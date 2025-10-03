В китайском аналоге TikTok запустят онлайн-магазин по продаже столичной продукции

Гендиректор МЭЦ Виталий Степанов отметил, что организация оказывает разносторонние меры поддержки для столичных предприятий

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первый онлайн-магазин по продаже продукции под брендом Made in Moscow будет запущен в этому году. Он будет работать в китайской соцсети Douyin (аналог TikTok), сообщил на пресс-конференции по итогам восьми лет работы Международного экспортного центра (МЭЦ) гендиректор организации Виталий Степанов.

"В ближайшее время мы запустим первый онлайн-магазин, который будет осуществлять продажи под брендом Made in Moscow в режиме реального времени на платформе Douyin", - рассказал Степанов.

Он отметил, что МЭЦ оказывает разносторонние меры поддержки для столичных предприятий.

"Московским экспортным центром организована поддержка как на B2C, так и на B2B платформах наших зарубежных партнеров. Сегодня для компании доступна поддержка на таких B2B платформах, как GlobalTradePlaza, Ecasb, Indotrading, Supl.biz, UZUM", - добавил гендиректор МЭЦ.