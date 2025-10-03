Хорватия ожидает смены структуры собственности сербской NIS для сотрудничества

Ведется диалог с Сербией и американской администрацией

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Загреб рассчитывает на изменения в структуре собственности сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") для ее вывода из-под санкций США и продолжения сотрудничества с оператором Адриатического нефтепровода компанией JANAF. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на заседании правительства страны.

"Санкции США не позволят JANAF продолжить транспортировку нефти на НПЗ в Панчево. Мы надеемся, что произойдет изменение структуры собственности NIS, что позволит возобновить транспортировку нефти. JANAF поставляет в Сербию 95% потребляемой ею нефти. Мы ведем диалог с Сербией и американской администрацией", - приводит слова Пленковича издание Vecernji list.

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор "Нефтяная индустрия Сербии" неоднократно получала от США отсрочку санкций. Позднее Вашингтон отложил введение рестрикций до 8 октября. Президент Сербии Александар Вучич заявлял, что вступление в силу американских санкций создаст "серьезные трудности" для экономики и энергетики страны.

NIS является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Она занимается разведкой и добычей нефти и газа, сбытом нефтепродуктов, производством электроэнергии и торговлей ею, реализацией проектов в области нефтехимии. Основные производственные мощности находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).