Янтарный комбинат освоил метод тонкостенного литья для создания украшений

Технология позволяет отливать оправы сложной конфигурации, сохраняя форму и прочность

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат госкорпорации "Ростех" адаптировал метод тонкостенного литья для создания украшений из балтийского камня. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Ранее метод тонкостенного литья применялся при производстве украшений с бриллиантами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями. Мы решили адаптировать технологию для изделий с солнечным камнем и создать легкую янтарную линейку с благородными металлами", - рассказала заместитель генерального директора комбината по ювелирному производству и коммерческой деятельности Майя Скворцова.

По ее словам, технологи, внедрив этот подход, снизили вес серебра и золота в украшениях почти в три раза. В новой коллекции минимум металла, главный акцент сделан на янтаре, камень остается открытым, подчеркивается его естественная красота.

На предприятии отметили, что новая технология позволяет отливать оправы сложной конфигурации, сохраняя форму и прочность. Толщина оправы может составлять всего 0,3 мм, а классическое литье позволяло получить необходимую жесткость оправы при толщине металла не менее 0,8 мм. Теперь украшения из золота и серебра с янтарем будут весить чуть больше одного грамма. Так, оправы для колец вместо четырех граммов стали весить один грамм, а в браслетах серебра или золота теперь не двадцать, а всего шесть граммов.

Калининградский янтарный комбинат госкорпорации "Ростех" - одно из самых современных производств в России и единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча и переработка янтаря. В прошлом году комбинат выпустил 176 тыс. изделий, включая технологически сложные линейки украшений.