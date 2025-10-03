В Подмосковье с начала года открыли более 850 новых кафе и ресторанов

Лидерами по темпам открытия новых кафе и ресторанов стали Балашиха, Красногорск и Мытищи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Свыше 850 новых предприятий общественного питания открыли в Московской области за три квартала текущего года. Это поспособствовало созданию в регионе около 4 тыс. рабочих мест, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"За три квартала 2025 года на территории Московской области было введено в эксплуатацию свыше 850 новых предприятий общественного питания. Это стало значительным вкладом в развитие инфраструктуры гостеприимства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что открытие новых объектов сопровождалось созданием сопутствующей инфраструктуры и новых рабочих мест. Так, в сфере общественного питания было организовано более 27 тыс. новых посадочных мест и создано порядка 4 тыс. рабочих мест.

Отмечается, что лидерами по темпам открытия новых кафе и ресторанов стали Балашиха, Красногорск и Мытищи.