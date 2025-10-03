"Россети" приняли участие в выставке WETEX в ОАЭ

Были представлены возможности Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей, корпоративных учебных центров

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Делегация группы "Россети" приняла участие в 27-й выставке по технологиям обработки воды, энергетическим технологиям и охране окружающей среды (WETEX) в ОАЭ. На полях форума представители российской компании провели встречу с вице-президентом по вопросам поддержки бизнеса и кадров Управления электро- и водоснабжения Дубая (DEWA) Юсефом Эбрахимом Аль-Акрафом. Об этом говорится в сообщении группы "Россети".

Ранее в апреле основные направления двустороннего сотрудничества обсуждали глава группы "Россети" Андрей Рюмин и генеральный директор DEWA Саид Аль-Таер. "В развитие достигнутых договоренностей представители группы "Россети" проинформировали партнеров о реализации инновационных проектов в российском электросетевом комплексе, в том числе о начале опытно-промышленной эксплуатации в Санкт-Петербурге уникальной высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии постоянного тока", - отметили в компании.

Также были представлены возможности Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей, корпоративных учебных центров, добавили там.

Представитель DEWA подчеркнул готовность управления к расширению научно-технического сотрудничества с группой "Россети", а также отметил заинтересованность в посещении передовых электросетевых объектов.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.