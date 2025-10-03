В Подмосковье построят крупнейший птицеводческий комплекс

Реализация проекта позволит увеличить производственные мощности компании до 1,2 млрд яиц в год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Компания "Белянка" построит в подмосковной Кашире комплекс по производству куриных яиц. Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 6 млрд рублей, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В городском округе Кашира Московской области ООО "Белянка" (входит в ГК "Лето") получило разрешение на строительство современного комплекса по производству куриного яйца. Реализация проекта позволит увеличить производственные мощности компании до 1,2 млрд яиц в год", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что проект будет реализован на территории деревни Пятница. Он предусматривает строительство шести корпусов для содержания кур-несушек, а также распределительного центра с санитарными пропускниками, административно-бытового корпуса и других вспомогательных объектов. Общий объем инвестиций составит 6 млрд рублей. Благодаря реализации проекта будет создано 300 новых рабочих мест.

Уточняется, что ввод объекта в эксплуатацию нового комплекса планируется в 2027 году.