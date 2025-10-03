Для импортных товаров с маркетплейсов хотят ввести НДС с 2027 года

Налог изначально составит 5% и постепенно вырастит до 20%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ разработало поправки в Налоговый кодекс, направленные на взимание налога на добавленную стоимость (НДС) с 2027 года на зарубежные товары, ввезенные в Россию и приобретенные физическими лицами посредством электронных торговых площадок. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, НДС в 2027 году составит 5%, в 2028 году - по налоговой ставке 10%, в 2029 году - по налоговой ставке 15%, начиная с 2030 года - 20%.

НДС распространится на иностранные товары, стоимость которых не превышает норм, в пределах которых ввоз на территорию ЕАЭС осуществляется без уплаты таможенной пошлины.

"Уплата налога иностранными продавцами и иностранными торговыми площадками, указанными в пункте 1 настоящей статьи, производится не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом", - отмечается в тексте законопроекта.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в ходе Московского финансового форума в 2024 году предложил обложить 5-процетной пошлиной товары из зарубежных интернет-магазинов, стоимость которых превышает €200. Кроме того, он предложил взимать НДС со всех импортных товаров на маркетплейсах.