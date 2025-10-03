FT: США могут обрушить цены на газ стремительным ростом экспорта СПГ

Как отмечается в публикации газеты, только за последний месяц в Вашингтоне одобрили запуск трех новых терминалов сжиженного природного газа

Редакция сайта ТАСС

© Steve Campbell/ Houston Chronicle via Getty Images

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Стремительное наращивание экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США может привести к перегрузке мирового рынка энергоносителей и падению цен. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Как отмечается в публикации, только за последний месяц в Вашингтоне был одобрен запуск трех новых терминалов СПГ, а до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще пять. Это позволит США более чем вдвое увеличить экспорт сжиженного природного газа к концу второго президентского срока Дональда Трампа.

Руководители крупных энергетических холдингов скептически оценивают экономическую целесообразность действий США. Глава британской энергетической компании Shell Ваэль Саван назвал строительство новых терминалов экономически неоправданным, отметив, что он удивлен количеством одобренных проектов. Руководитель TotalEnergies Патрик Пуянне усомнился, что в мире найдутся рынки для такого избытка американского газа.

В феврале администрация Трампа выдала первую лицензию на экспорт СПГ компании Commonwealth LNG из штата Луизиана после снятия моратория, введенного бывшим американским лидером Джо Байденом в январе 2023 года. Байден объяснял паузу климатическим кризисом, республиканцы подвергали этот подход критике. Одновременно Трамп открыл для нефтегазовой разведки 2,5 млн кв. км шельфовых вод, где ранее действовал запрет, введенный администрацией Байдена.