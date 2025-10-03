В Омске приступили к строительству Северного обхода

Маршрут улучшит транспортную и экологическую ситуацию в городе

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 3 октября. /ТАСС/. Дан старт строительству Северного обхода Омска, который улучшит транспортную и экологическую ситуацию в городе и войдет в перспективе в трассу М-12 "Восток", передает корреспондент ТАСС.

"Обход будет являться приоритетным транспортным маршрутом для резидентов особо экономической зоны (ОЭЗ "Авангард" - прим. ТАСС) и запланированной транспортно-логистической зоны, а также для жителей перспективной многоэтажной, малоэтажной застройки Омска. Он также будет связан со строительством будущего нового аэропорта. Это тоже важнейшие связки, дополнительные подъезды к аэропорту", - сказал по ВКС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин добавил, что обход напрямую свяжет федеральные трассы на Новосибирск и Тюмень. "Подтверждена поддержка со стороны федерального центра на период с 2026 по 2030 годы. На этот объект предусмотрено 27 млрд рублей. Строительство организовано поэтапно. Это позволит уже в 2028 году запустить движение по первому участку с мостом через Иртыш, а к 30 году - полностью завершить весь объект", - отметил министр по ВКС.

По словам губернатора Омской области Виталия Хоценко, Северный обход Омска - это транспортный вход в Сибирский федеральный округ для всей России. "Это 20 км экономии дороги от Тюмени до Новосибирска, минимум 40 минут экономии времени для автолюбителей и, конечно, социально-экономическое развитие региона", - сказала глава региона.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе региона, Северный обход войдет в строящуюся трассу М-12 "Восток" и станет частью транспортного коридора "Россия". Четырехполосная трасса длиной почти 66 км будет построена с расчетной скоростью движения 120 км/ч. Проект включает строительство пяти транспортных развязок, двух мостов через Иртыш и Омь длиной 1,2 км и 176 м соответственно. Также планируется возведение 19 путепроводов - 2 через железнодорожные линии и 17 на пересечениях с дорогами регионального и местного значения, а также для проезда сельхозтехники.

На участке обхода будет размещен комплекс зданий центра управления дорожным движением и дорожно-эксплуатационной службы. После ввода трассы в эксплуатацию интенсивность движения через нее составит порядка 12 тыс. автомобилей в сутки, к 2047 году прогнозный трафик оценивается в 32 тыс. транспортных средств в сутки.

