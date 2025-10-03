Общая сумма инвестиций в проекты с участием ВЭБ.РФ превысила 13 трлн рублей

Такой показатель удалось достичь за последние пять лет

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Общая сумма инвестиций в проекты с участием госкорпорации ВЭБ.РФ за последние пять лет превысила 13 трлн рублей. Об этом сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Общая сумма инвестиций в проекты с участием ВЭБ.РФ за последние пять лет превысила 13 трлн рублей. В периметре координации ВЭБ 6 институтов развития, которые помогают российским разработчикам создавать и внедрять высокотехнологичные решения, в том числе для транспортно-логистической отрасли, и повышать качество жизни каждой российской семьи", - сказал Шувалов, слова которого приводятся в сообщении аппарата вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что ВЭБ.РФ финансирует стратегические проекты в транспортно-логистической отрасли. В сентябре 2025 года при участии президента был открыт новый терминал в Хабаровске, он стал крупнейшим на Дальнем Востоке.

Всего при поддержке ВЭБ.РФ создано и модернизировано 15 аэропортов по всей стране - в том числе аэропорт "Пулково". В настоящее время строительство идет еще в шести городах. Более 9 млн человек в 10 регионах страны получили доступ к современной транспортной инфраструктуре. Поставлено почти 400 трамваев, свыше 280 электробусов и 100 зарядных станция для них.