В крупных городах Приднестровья отключили горячую воду из-за экономии газа

В частности, в городах Дубоссары и Григориополе горячую воду отключили еще утром

КИШИНЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Отключение горячей воды из-за режима жесткой экономии газа ввели в пяти крупных городах непризнанного Приднестровья, в том числе столице Тирасполе. Об этом сообщили в пресс-службе компании энергоснабжения "Тирастеплоэнерго".

"Тирастеплоэнерго" информирует, что из-за неблагоприятных внешних обстоятельств, в связи с режимом жесткой экономии газа в Приднестровской Молдавской Республике в энергетической сфере, будут остановлены котельные "Тирастеплоэнерго" по выработке и транспортировке тепловой энергии и прекращена подача централизованного горячего водоснабжения потребителям", - говорится в Telegram-канале компании.

В городах Дубоссары и Григориополе горячую воду для жителей отключили еще утром. В Тирасполе, Рыбнице, а также селе Суклея Слободозейского района отключения начались в 13:00.

Горячей воды с 12:00 для всех потребителей нет и в городе Бендеры, сообщили в местной компании "Бендерытеплоэнерго". Подача горячей воды в этих городах будет прекращена до особого распоряжения.

2 октября власти Приднестровья ввели режим жесткой экономии газа на полторы недели в связи со сбоем в поставках топлива, которое оплачивается за счет финансовой помощи России. При этом по истечении этого периода все потребители Приднестровья будут обеспечиваться газом в нормальном режиме.

Поставки газа из России в Приднестровье остановились с января после прекращения Украиной его транзита по своей территории. В то время как Кишинев переключился на энергоресурсы от европейских стран, в Приднестровье был введен режим ЧП, остановлены промышленные предприятия, действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Преодолеть критическую ситуацию удалось после вмешательства России, благодаря финансовой помощи которой газ поставляется компанией MET Gas and Energy Marketing AG и оплачивается через компанию JNX General Trading LLC из Дубая.