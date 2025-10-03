ОАК в 2025 году выпустит почти на 50% больше новых самолетов, чем в 2024 году

Генеральный директор корпорации Вадим Бадеха уточнил, что в основном это боевые самолеты

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в Ростех) в 2025 году планирует выпустить почти на 50% больше новых самолетов, чем в 2024 году, сообщил генеральный директор корпорации Вадим Бадеха.

"Этот год в корпорации рекордный. Мы выпустим по количеству новых самолетов больше, чем за все годы постсоветского периода. Это почти на 50% больше, чем в прошлом году", - сказал он в ходе национального промышленного конгресса PromSpace.

Бадеха уточнил, что в основном это боевые самолеты. "В основном это самолеты боевые и обеспечивающие выполнение задач специальной военной операции. Здесь я хочу отметить, что предприятия корпорации, наши конструкторские бюро, фирмы, заводы исторически являлись и являются на настоящий момент мировыми лидерами. Мы ни в чем не уступаем в этом сегменте, во многом превосходим всех наших конкурентов в мире", - отметил он.