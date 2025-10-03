В Одессе заявили, что на восстановление города потребуется более $3 млн

Мэр города Геннадий Труханов добавил, что в части пострадавших домов отсутствует электричество и не работают подтопленные котельные

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Восстановление Одессы после сильного наводнения 30 сентября потребует более $3,15 млн. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

"По предварительным расчетам, общая сумма необходимых затрат превышает 130 млн гривен ($3,15 млн)", - написал он.

Труханов добавил, что в части пострадавших домов отсутствует электричество, не работают подтопленные котельные.

В ночь на вторник в Одессе за семь часов выпала двухмесячная норма осадков. Из-за подтоплений была приостановлена работа двух канализационных насосных станций, в ряде районов пропал свет. Многие улицы города были затоплены. Погибло 10 человек.

Политические оппоненты Труханова, в том числе, из окружения Владимира Зеленского, уже обвиняют его в том, что город не был готов к удару стихии. Он находится на посту мэра с 2014 года, и за это время Одесса неоднократно страдала от наводнений. Жители города в соцсетях жалуются на плохое состояние и даже отсутствие в некоторых районах противоливневой канализации.