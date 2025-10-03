В Мурманске рассмотрят иск Минфина РФ к двум дорожным фирмам

Прокуратура требует взыскать в доход федерального бюджета 999 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Мурманской области рассмотрит исковое заявление к двум компаниям, имеющим отношение к ремонту дорог, в том числе в Мурманской области. Истцом выступает Министерство финансов РФ, которое требует взыскать 999 млн рублей и признать фиктивными договоры поставок дорожной техники, следует из данных картотеки арбитражных дел.

В суд для защиты интересов государства в лице Минфина РФ обратилась прокуратура Мурманской области. Ответчиками выступают ООО "Аквариум", "Азия Транс Трэвл", Шанкоян Оганес Саркисович, Татевосян Генри Ашотович, Яцишин Владимир Дмитриевич.

Прокуратура требует признать "недействительными (ничтожными) сделками, заключенными между ООО "Аквариум" и ООО "Азия Транс Трэвэл" и применить "последствия недействительности (ничтожной) сделки в виде взыскания в доход бюджета РФ в солидарном порядке денежных средств в размере 999 млн рублей". Суд уже наложил арест на все имущество и счета ответчиков, включая доли в уставном капитале юрлиц и акциях.

Судебное заседание назначено на 19 ноября. Третьими лицами к участию в деле привлечены управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области, Минюст РФ, Минюст Кыргызской Республики, Центробанк РФ, Банк ВТБ, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по СЗФО.

По данным из открытых источников, компания "Азия Транс Трэвэл" зарегистрирована в Бишкеке (Киргизия). "Аквариум" - одно из крупнейших предприятий Мурманской области по ремонту дорог.