В Минпромторге назвали сферы, в которые стоит инвестировать

Речь идет о химии и здравоохранении, отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков назвал химию и здравоохранение отраслями, куда стоит инвестировать.

"На мой взгляд, если кому-то надо отвечать на вопрос, куда инвестировать - то все, что касается химии, и все, что касается здравоохранения", - сказал Осьмаков в ходе пленарной сессии на "Национальном промышленном конгрессе 2025".

По его словам, костяк технологического лидерства страны составляют запущенные в 2025 году нацпроекты, которые касаются авиации, судостроения, высокоскоростных поездов, химии, микроэлектроники, роботов и других отраслей.

Осьмаков отметил, что Россия - это самая большая страна в мире, решающая логистические задачи, которые не решает ни какое другое государство. "Поэтому мы в каком-то смысле "обречены" на эффективную железную дорогу, эффективный автопром, эффективную авиацию, эффективное судостроение. <...> В этом плане для нас это решение задачи стратегической, решение задачи сохранения территориальной связности страны", - подчеркнул первый замминистра.