Эксперт Барзыкин: в России внутренний туризм достиг доковидных показателей

Вице-президент Союза туриндустрии РФ отметил, что до конца 2025 года внутренний туристический поток должен составить порядка 98 млн человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Уровень внутрироссийского туризма достиг показателей периода до пандемии коронавируса, при этом восстановление доковидных показателей по выездному туризму ожидается только в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

"Сегодня мы вышли по внутреннему туризму на доковидный период и сейчас от восстановления к развитию идем. По выезду в этом году мы, может, немного не доберем, но в следующем восстановим", - сказал он.

Барзыкин отметил, что до конца 2025 года внутренний туристический поток должен составить порядка 98 млн человек, что выше на 8% в сравнении с показателями 2024 года.

Популярные зарубежные направления россиян

Устойчивые отношения в сфере туризма налажены между Россией и Узбекистаном, ожидается, что до конца года центральноазиатскую страну посетит более 1 млн россиян, заявил начальник управления креативной экономики и старт-ап проектов Министерства культуры и туризма Республики Узбекистан Шухрат Исакулов.

"Всего лишь четыре года назад и в допандемийный период количество туристов было всего лишь 350 тыс., то есть мы отмечаем ежегодную динамику прироста более 20% в год из России", - сказал он, отметив, что в Узбекистане сегодня развивается более 30 видов туризма.

Представители туриндустрии Малайзии ожидают, что страну до конца года посетят 138 тыс. российских туристов, а Екатеринбург занимает третье место по объему турпотока из России, заявила заместитель директора офиса по туризму Малайзии Кресентия Ф. Б. Садатал.

"Урал - одно из ключевых направлений для привлечения туристического потока в Малайзию. <…> Сейчас Малайзия активно работает с Уральской ассоциацией туризма для продвижения себя в регионе и большей узнаваемости среди туристов", - сказала она. Также малайзийской стороной ведется работа по открытию прямого авиасообщения между странами, в частности, планируется запустить рейсы до Куала-Лумпура, Пенанга и Лангкави.

Генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан отметил, что по итогам восьми месяцев 2025 года прирост российских туристов в эту страну составил 17%.