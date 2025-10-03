Эксперты отметили, что без нефти РФ цена на мировом рынке превысит $200 за баррель

Как заявили специалисты, это невозможно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. При выпадении российской нефти с глобального рынка ее цена может превысить и $200 за баррель, но это нереалистичный сценарий, поскольку ключевые потребители российской нефти Китай и Индия заинтересованы в энергоресурсах РФ, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин не исключил, что гипотетическое полное выпадение российской нефти с глобального рынка может привести к росту цен и выше $200 за баррель, а также может в целом повлечь глобальный экономический кризис. "Но это невероятный сценарий, ведь ключевые потребители российской нефти (Китай и Индия) являются стратегическими партнерами России, политически и экономически заинтересованы в наших энергоресурсах. Более того, российские компании при заключении новых экспортных контрактов по-прежнему в переговорах находятся в позиции сильного - потребители активно конкурируют за объемы поставок", - отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая" заявил, что выпадение российской нефти с мирового рынка приведет к мгновенному росту цены, которая "улетит за $100".

Старший аналитик по нефтегазовому сектору компании "Эйлер" Андрей Полищук добавил, что российским производителям уже полностью удалось переориентировать экспорт нефти и нефтепродуктов на стабильные маршруты поставок в дружественные страны. В среднем Россия экспортирует около 7,5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, это более 7% мирового потребления и около 11% мирового импорта, уточнил аналитик. "Даже выпадение части российской нефти из мирового баланса может привести к резким скачкам цен. Тем более, стоит учитывать, что не все сорта нефти заменяемы, перенастройка переработки тоже может вызвать дополнительный рост цен на нефтепродукты", - отметил он.