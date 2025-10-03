В "ГЛОНАСС" опровергли сообщения о несработавшем при ДТП с Vesta оборудовании

Система экстренного реагирования передала вызов за пять секунд, заявили в компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. АО "ГЛОНАСС" опровергло информацию о том, что система экстренного реагирования при дорожном происшествии с Lada Vesta во Владимирской области не подала сигнала тревоги во время ДТП. Вызов был передан за пять секунд, заявили ТАСС в пресс-службе компании.

В сентябре 2025 года во Владимирской области Lada Vesta попала в ДТП, предположительно из-за заблокировавшегося на ходу руля. Ряд Telegram-каналов сообщили о том, что подушки безопасности автомобиля не сработали, система "ЭРА-ГЛОНАСС" также не подала сигнала тревоги.

"ЭРА-ГЛОНАСС" передала вызов при ДТП во Владимирской области за пять секунд. Информация об отсутствии экстренного вызова системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в автомобиле при ДТП во Владимирской области, о которой сообщает целый ряд телеграм-каналов и СМИ, не соответствует действительности", - сказали там.

В компании также отметили, что 18 сентября, в 10:51, информация о происшествии (ДТП), включая координаты транспортного средства, были переданы в региональную "Систему-112".

При этом устройство вызова экстренных оперативных служб, установленное в автомобиле, инициировало экстренный вызов в автоматическом режиме.

"В системе "ЭРА-ГЛОНАСС" зафиксирована вся информация о происшествии, в том числе голосовой запрос оператора в салон автомобиля", - заявили в АО "ГЛОНАСС".