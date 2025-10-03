Суд принял иск о взыскании со строившей мемориал "Курская битва" компании

Прокуратура требует взыскать около 1,2 млрд рублей

КУРСК, 3 октября. /ТАСС/. Иск прокуратуры Курской области, требующей взыскать около 1,2 млрд рублей с компании, которая должна была построить мемориал "Курская битва", принят к производству арбитражным судом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"В Арбитражный суд Курской области поступило заявление прокурора Курской области в защиту публичных интересов неопределенного круга лиц, в интересах публично-правового образования "Курская область" в лице Министерства строительства Курской области к ОКУ "Управление капитального строительства Курской области", к ООО "Управление капитального строительства" о признании недействительным государственного контракта и взыскании 1 150 232 316 рублей", - говорится в сообщении.

Исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание.

ОКУ "Управление капитального строительства Курской области" заключило контракт с ООО "Управление капитального строительства" на выполнение работ по строительству мемориального комплекса "Курская битва" в Поныровском районе общей стоимостью 1 млрд рублей. Против должностного лица ООО "Управление капитального строительства" заведено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), в отношении общества инициирована процедура банкротства. Работы по строительству объекта не завершены, а сумма неотработанного аванса составляет 299 млн рублей.