Давление на ЦБ со снижением ставки может негативно влиять на инфляционные ожидания
Редакция сайта ТАСС
14:36
обновлено 14:58
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Давление на ЦБ и обилие экспертных мнений с призывами быстрее снижать ключевую ставку не мешают регулятору принимать решения, однако такое давление может негативно сказаться на инфляционных ожиданиях населения и бизнеса, подчеркнул зампред Банка России Алексей Заботкин в эфире радиостанции РБК.
Читайте также
Главная цифра в экономике: Центробанк снизил ключевую ставку до 17%
"Мы точно не расцениваем экспертные мнения, которые от случая к случаю отличаются от наших, как какую-то атаку, вне зависимости от спектра этих мнений. Совет директоров принимает решение по ДКП исходя из своего понимания текущей ситуации.<...> Поэтому принятию решения это не мешает, но чему такие высказывания мешают, так это снижению инфляционных ожиданий", - отметил он.