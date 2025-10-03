"Россети" рассказали о мерах по противодействию подключениям "черных" майнеров к сетям

Заместитель генерального директора по правовому обеспечению "Россетей" Даниил Краинский уточнил, что наиболее сложная ситуация отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению "Россетей" Даниил Краинский в ходе круглого стола в Санкт-Петербургском университете МВД России рассказал о мерах, предпринимаемых группой "Россети" для противодействия незаконным подключениям "черных" майнеров к сетям. Об этом говорится в сообщении группы "Россети".

Краинский поблагодарил МВД России за системную работу по пресечению деятельности "черных" майнеров, а также уточнил, что наиболее сложная ситуация отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе, где за девять месяцев 2025 года зафиксировано 94 случая хищения электроэнергии на общую сумму более 622 млн рублей, сообщили в компании.

"Среди сохраняющихся проблем в данной сфере остаются сложность установления собственников "черных" ферм, квалификации действий нарушителей, а также отсутствие четко сформировавшейся практики привлечения к ответственности, в том числе уголовной. Это требует доработки законодательства", - подчеркнули "Россети".

"Россети" напомнили, что в последние годы в России активно развивается сектор добычи криптовалют. При этом такая деятельность зачастую осуществляется скрытым способом, что позволяет владельцам "черных" ферм уходить от уплаты налогов и расходов на электроэнергию, напомнили в компании. Уже сейчас в ряде регионов добыча цифровой валюты привела к проблеме дефицита электрической мощности. Это влияет на надежность электроснабжения потребителей и не позволяет подключать к сетям новых абонентов, уточнили в компании.

В ходе круглого стола также были представлены предложения по совершенствованию регулирования легальной майнинговой деятельности. Это необходимо для предупреждения энергодефицита в регионах, обеспечения баланса между развитием цифровых расчетов и энергетической безопасностью, справедливого распределения тарифной нагрузки на потребителей, отметили в компании.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.