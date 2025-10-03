Роспатент зарегистрировал пять товарных знаков Rolex

Редакция сайта ТАСС

© The Image Gate/ Getty Images

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала несколько товарных знаков швейцарской компании Rolex, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из данных службы, среди зарегистрированных заявок - Rolex President, Cerachrom, Oysterlock, Rolex Superlative и Rolex Glidelock. Заявки на регистрацию были поданы из Швейцарии. Срок истечения действия товарных знаков - десять лет с момента подачи заявления на их регистрацию.

Товарные знаки регистрируются по классу №14 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает различные виды часов.

В марте 2022 года сообщалось, что швейцарская часовая компания Rolex приостанавливает экспорт в Россию.