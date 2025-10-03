В России рост тарифов на вывоз отходов ожидается не ранее июля 2026 года

В РЭО напомнили, что для каждого региона на 2025 год установлен определенный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО), исполняя предостережение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опроверг информацию о возможном росте тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в десятки раз. Следующее повышение тарифов запланировано на 1 июля 2026 года, рост тарифов не будет существенно отличаться от повышения потребительских цен, сообщает пресс-служба РЭО.

"Внезапный рост тарифов в области обращения с отходами невозможен, так как изменение платы за вывоз мусора ограничено предельными индексами, устанавливаемыми российским правительством. Повышение тарифов в 2025 году состоялось 1 июля этого года, и дополнительного повышения тарифов не планируется. Следующее повышение тарифов запланировано на 1 июля 2026 года, рост тарифов не будет существенно отличаться от повышения потребительских цен", - говорится в сообщении.

В РЭО напомнили, что для каждого региона на 2025 год установлен определенный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги. Так, например, предельный индекс в Республике Алтай составляет 8,8%, в Ненецком автономном округе - 9,6% а в Астраханской области - 10,7%. Показатель определяет рост платежа за все коммунальные услуги в целом - в сферах электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также водоотведения, обращения с отходами.

"Темп роста предельного индекса устанавливается правительством. Возможность незапланированного роста тарифов в области обращения с ТКО исключена", - подчеркнули в пресс-службе РЭО.

Ранее ФАС выдала РЭО предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. РЭО запустил служебную проверку, разъяснив сотрудникам, что публичные высказывания могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.