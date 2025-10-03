Реклама на ТАСС
Минэнерго не рассматривает запрет экспорта дизеля для НПЗ

Ведомство продолжает предпринимать все необходимые меры для обеспечения страны топливом
15:30
обновлено 15:35

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики Российской Федерации в настоящее время не рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива для его производителей, сообщили в Минэнерго.

"Указанный вопрос не обсуждался на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое состоялось 2 октября 2025 года в министерстве энергетики", - отметили в Минэнерго.

Министерство подчеркивает, что продолжает предпринимать все необходимые меры для обеспечения страны топливом и постоянно работает с отраслью.

Ранее правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца этого года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.

Вице-премьер России Александр Новак говорил, что новые меры позволят дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются. Он уточнял, что запрет на экспорт бензина не будет касаться поставок по межправительственным соглашениям. 

