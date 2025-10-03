Внутренний рынок будет полностью обеспечен дизелем, в том числе зимним

В Минэнерго актуализировали отраслевые планы по производству межсезонного, зимнего и арктического дизеля, а также ведут работу по повышению предложения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики намерено в полном объеме обеспечить рынок России предложением дизельного топлива, в том числе зимним и межсезонным, сообщили в Минэнерго.

"Потребности внутреннего рынка будут обеспечены полностью", - сообщили в министерстве.

В Минэнерго отметили, что в ведомстве актуализировали отраслевые планы по производству межсезонного, зимнего и арктического дизеля, а также ведут работу по повышению предложения зимних сортов дизтоплива на бирже для сдерживания роста цен.

"Министерство энергетики продолжает предпринимать все необходимые меры для поддержания стабильности и бесперебойного обеспечения экономики и населения страны всеми видами и марками топлива и в ежедневном режиме осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка нефтепродуктов, а также ведет постоянную работу с компаниями отрасли с учетом оперативно складывающейся ситуации", - добавили в министерстве.