WGC: мировые центробанки в августе закупили 15 тонн золота
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Мировые центробанки в августе 2025 года купили около 15 тонн золота, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
"Это в целом соответствует ежемесячным закупкам в период с марта по июнь и сигнализирует о возвращении тренда после того, как мировые резервы остались неизменными в июле", - отмечается в публикации.
Наиболее активными покупателями в августе стали ЦБ Казахстана (+7,7 тонн), Болгарии, Турции, Китая, Узбекистана, Чехии, которые увеличили свои резервы примерно на 2 тонны золота соответственно.
При этом активнее всего снизили свои золотые запасы, по данным WGC, регуляторы России и Индонезии (-3,1 и 1,8 тонн соответственно).