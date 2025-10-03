WGC: мировые центробанки в августе закупили 15 тонн золота

Наиболее активными покупателями стали ЦБ Казахстана, Болгарии, Турции, Китая, Узбекистана и Чехии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Мировые центробанки в августе 2025 года купили около 15 тонн золота, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

"Это в целом соответствует ежемесячным закупкам в период с марта по июнь и сигнализирует о возвращении тренда после того, как мировые резервы остались неизменными в июле", - отмечается в публикации.

Наиболее активными покупателями в августе стали ЦБ Казахстана (+7,7 тонн), Болгарии, Турции, Китая, Узбекистана, Чехии, которые увеличили свои резервы примерно на 2 тонны золота соответственно.

При этом активнее всего снизили свои золотые запасы, по данным WGC, регуляторы России и Индонезии (-3,1 и 1,8 тонн соответственно).