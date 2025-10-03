Капитал ГЧП можно будет применять при строительстве инфраструктуры аэропортов

Проект модернизации "Пулково", профинансированный ВЭБ.РФ, стал первым в России примером государственно-частного партнерства, который был реализован без привлечения бюджетных средств, отметил председатель корпорации Игорь Шувалов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Капитал государственно-частного партнерства (ГЧП) с 2026 г. можно будет применять при строительстве инфраструктуры аэропортов, включая перроны, объекты для обеспечения безопасности полета и другие. Об этом в ходе деловой поездки в Ленинградскую область заявил журналистам председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

По его словам, проект модернизации "Пулково", профинансированный ВЭБ.РФ, стал первым в России примером государственно-частного партнерства, который был реализован без привлечения бюджетных средств. Отмечается, что площадь нового терминала в 2,5 раза превышает площадь действующего комплекса, а внутренний и внешний дизайн терминала отражает особенности исторических зданий Санкт-Петербурга.

"Аэропорт - это, конечно же, мобильность гражданина, это удобство, но самое главное, что город начинается для многих туристов с аэропорта. Аэропорт, хорошая дорога, хорошая гостиница, вся инфраструктура для самих горожан, для туристов, все создает это другое настроение, другое качество жизни и отдыха", - отметил Шувалов.

Он также сообщил, что сейчас по всей стране в рамках "Фабрики проектного финансирования", а также механизма ГЧП ВЭБ.РФ уже поддержал строительство и модернизацию 16 терминалов аэропортов, еще шесть на данный момент находятся в стадии строительства.

Говоря о других транспортных проектах в регионе, Игорь Шувалов также отметил строительство Западного скоростного диаметра, трассы М11 "Нева" и развитие трансарктического транспортного коридора, который начинается в Санкт-Петербурге.

Также председатель ВЭБ.РФ отметил строительство ВСМ "Москва-Санкт-Петербург", где, по словам Шувалова, России придется продемонстрировать все свои возможности технологического лидерства в строительстве локомотивов, новых вагонов, и самой дороги. "Это не только новые технологии и адаптированные технологии, это технологии, которые уверенно будут использоваться и в других регионах мира, когда будут строиться трассы, проходящие через сложные, заболотистые местности", - сказал он.