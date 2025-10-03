Индекс Мосбиржи на вечерней сессии опустился ниже 2 600 пунктов впервые с 9 апреля

К 19:23 мск показатель ускорил снижение и находился на уровне 2 595,65 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на вечерней торговой сессии ускорил снижение и опустился ниже 2 600 пунктов впервые с 9 апреля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 19:08 мск, индекс Мосбиржи снижался на 1,23%, до 2 599,79 пункта. К 19:23 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на уровне 2 595,65 пункта (-1,38%).

По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи снизился на 1,05% - до 2 604,55 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 2,12% - до 1 101,86 пункта.

"В течение недели рынок находился под давлением ряда факторов. Негативную динамику индекса Мосбиржи обусловили, в частности, ожидания, связанные с налоговыми новациями в рамках пакета законопроектов о федеральном бюджете РФ на 2026-2028 годы, а также смешанный макроэкономический фон. Дефляционный период завершился, инфляция стала более волатильной, что говорит не в пользу снижения ставки на ближайшем заседании. ВВП показывает слабую динамику - рост на уровне 0,4% в августе (второй месяц подряд)", - отметил портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов .

Как считает эксперт, давление на рынок также оказывали подготовка ЕС 19 санкционного пакета, направленного на ограничение доходов России от энергоносителей, и внутренние ограничения на экспорт топлива, введенные правительством РФ 30 сентября.