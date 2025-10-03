Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Курс юаня вырос на 17 копеек до 11,49 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 3 октября снизился на 1,05%, до 2 604,55 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 2,12%, до 1 001,86 пункта. Курс юаня вырос на 17 копеек до 11,49 рубля.

"Индекс Мосбиржи опустился к минимумам года у 2 600 пунктов. Попытки выкупить просадку и сегодня завершились ничем, хотя рубль нес потери к юаню, а цены на нефть росли. Очевидно, одного улучшения рыночной конъюнктуры было недостаточно, чтобы организовать отскок, тем более перед выходными. "Медвежьи" факторы превалируют - это острая геополитика, усиление санкций, ожидания более длительного периода жесткой ДКП в свете последних настораживающих статданных и налоговых инициатив Минфина", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на падающем фондовом рынке оказались обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+4,1%) из-за информации о будущем сокращении продаж валюты Минфином вдвое в рамках бюджетного правила и ожиданиях ослабления рубля", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, стали обыкновенные акции "Башнефти" (-5,7%), возможно из-за падения цен на нефть.

Прогноз на 6 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на 6 октября - 81-84 рубля за доллар США и 11,3-11,7 рубля за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи на 6 октября - 2 575 - 2 725 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 600 - 2 700 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 81-83 рубля, 95-97 рублей и 11,3-11,6 рубля соответственно.