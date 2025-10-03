ГАЗ опроверг информацию о массовых увольнениях сотрудников

Текучка персонала и укомплектованность штата находится в рамках нормы, указали в пресс-службе автоконцерна

МОСКВА, 3 октября./ТАСС/. Информация о массовых увольнениях работников на Горьковском автозаводе (ГАЗ) не соответствует действительности. Процент текучести персонала и укомплектованность штата находятся в рамках нормы, сообщили ТАСС в пресс-службе автоконцерна.

Ранее в некоторых СМИ перепечатали неподтвержденное сообщение одного из Telegram-каналов о том, что в производственных цехах предприятия большая нехватка кадров из-за массового ухода специалистов.

"Информация о всплеске увольнений работников на предприятии не соответствует действительности. Процент текучести персонала и укомплектованность штата находятся в рамках нормы. Социальный пакет на предприятии является одним из лучших в регионе, он включает в себя льготные путевки в санатории и детские лагеря, дотации на питание, компенсацию части оплаты за детские сады, обслуживание в корпоративном медицинском центре и другое", - сказали в компании.

Там также добавили, что не соответствует действительности утверждение об устаревшем оборудовании. Как отметили в пресс-службе, уровень автоматизации на ключевых участках составляет 85%.

"На заводе обновлены и автоматизированы все основные процессы производства, и этот процесс продолжается. В августе этого года в сварочном производстве было установлено несколько новых робототехнических сварочных комплексов. Модернизация позволила снизить долю ручного труда, повысить производительность и качество продукции", - подчеркнули в ГАЗе.