Мантуров поручил разработать план модернизации машиностроительного завода в ЛНР

Завод "Лугцентрокуз им. С.С. Монятовского" производит запчасти и готовые изделия для железнодорожного транспорта

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Валерий Шарифулин/ POOL/ ТАСС

ЛУГАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в ЛНР посетил машиностроительный завод "Лугцентрокуз им. С.С. Монятовского", который производит запчасти и готовые изделия для железнодорожного транспорта, и поручил Минпромторгу России совместно с правительством республики разработать программу его восстановления, модернизации и увеличения производственных мощностей. Об этом сообщили в секретариате Мантурова.

"Первый вице-премьер также ознакомился с производственной деятельностью машиностроительного завода "Лугцентрокуз им. С.С. Монятовского", специализирующегося на изготовлении запчастей и готовых изделий для железнодорожного транспорта. Предприятие динамично развивается - доля российского оборудования на производстве составляет 80%. В 2024 году "Лугцентрокуз им. С.С. Монятовского" получил льготный заем Фонда развития промышленности в размере 100 млн рублей, который позволил нарастить объемы выпуска продукции", - сказано в сообщении.

В секретариате отметили, что помимо плана разработки программы восстановления, модернизации и увеличения производственных мощностей предприятия Мантуров поручил рассмотреть вопрос дальнейшего предоставления заводу мер господдержки, в том числе с использованием возможностей регионального фонда развития промышленности.