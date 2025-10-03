Мантуров высоко оценил динамику развития индустриального сектора ЛНР

Первый вице-премьер России заявил, что поддержка промышленного комплекса республики правительством и Минпромторгом РФ будет продолжена

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

ЛУГАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе встречи с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником высоко оценил динамику развития индустриального сектора ЛНР. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

"На встрече с Леонидом Пасечником Денис Мантуров обсудил с главой ЛНР вопросы восстановления и модернизации предприятий региона, а также высоко оценил динамику развития индустриального сектора региона и работу регионального фонда развития промышленности", - сказано в сообщении.

Мантуров подчеркнул, что поддержка промышленного комплекса ЛНР правительством и Минпромторгом России будет продолжена.