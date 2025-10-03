В ГД внесли законопроект об условиях ограничения приема драгметаллов на аффинаж

Проверка партий драгоценных металлов для установления их прослеживаемости, а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения осуществляется посредством ГИИС ДМДК в порядке, устанавливаемом правительством РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает необходимость отслеживания оборота драгоценных металлов с применением государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Кроме того, документ устанавливает ограничение в части приема драгоценных металлов на аффинаж, если сведения о них в ГИИС ДМДК не позволяют обеспечить их прослеживаемость (учет) и подтвердить подлинность и легальность происхождения. "Аффинажные организации не принимают на аффинаж драгоценные металлы, если сведения о них в ГИИС ДМДК не позволяют обеспечить их прослеживаемость (учет) и подтвердить подлинность и легальность происхождения (за исключением случаев, если такие драгоценные металлы поступают от собственника или иного лица, владеющего ими на законном основании, не подлежащих постановке на специальный учет)", - отмечается в тексте законопроекта.

Проверка партий драгоценных металлов для установления их прослеживаемости (учета), а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения осуществляется посредством ГИИС ДМДК в порядке, устанавливаемом правительством РФ.

В случае принятия предусматривается, что законопроект вступит в силу с 1 сентября 2026 года. "Срок вступления в силу проекта федерального закона связан с необходимостью разработки порядка проверки партий драгоценных металлов с целью установления их прослеживаемости (учета), а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения посредством ГИИС ДМДК, устанавливаемого правительством Российской Федерации", - указывают в кабмине.