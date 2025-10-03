Louis Vuitton подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Французский дом моды Louis Vuitton подал три заявки на регистрацию товарных знаков в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из базы ведомства, все заявки были поданы 1 октября 2025 года из Франции. Среди них - логотипы компании в разных вариациях.

Два товарных знака регистрируется по пяти классам (№ 9, 35, 36, 41, 42) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - научные и исследовательские аппараты и услуги, связанные с управлением бизнеса, банковскими и финансовыми операциями, обучением и дизайном интерьера.

Еще один товарных знак регистрируется по девятнадцати классам МКТУ (№ 5, 6, 11, 15, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44) - фармацевтические препараты, изделия из металлов и руд, устройства для контроля окружающей среды, музыкальные инструменты, материалы, используемые для производства текстиля, спортивное оборудование, мясо и рыба, а также услуги по приготовлению пищи, предоставления временного жилья и медицинского обслуживания.

7 марта 2022 года французский холдинг LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) заявил об уходе из России. В числе прочих были закрыты магазины косметики Sephora. 11 июля 2022 года было объявлено, что российское подразделение Sephora было продано ее генеральному директору Евгению Дроздову. 10 октября 2022 года магазины начали открываться под брендом "Иль де Ботэ" - так называлась российская сеть, выкупленная LVMH в 2016 году.