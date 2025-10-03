ВС 28 октября рассмотрит кассационную жалобу по делу против "Росгеологии"

Интересы держателей облигаций представляет Андрей Забродин

МОСКВА, 3 октября. Верховный суд (ВС) РФ 28 октября 2025 года рассмотрит кассационную жалобу на постановление по делу владельцев облигаций "Росгеологии" к компании, следует из картотеки. Интересы держателей облигаций представляет Андрей Забродин.

Как отмечается в материалах, ВС определил передать для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам ВС кассационную жалобу на определение Арбитражного суда города Москвы от 26 марта 2025 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2025 года.

Ранее Арбитражный суд Москвы принял коллективный иск владельцев облигаций "Росгеологии" к компании на 1 млрд рублей. К иску также присоединились САО "Ресо-гарантия", ООО "Общество страхования жизни "Ресо-гарантия", ООО "Управляющая компания "Коммершиал проперти траст", ООО "Автоэкспертфинанс", банк "Ресо кредит".

Кроме того, заявление о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц также подали акционерный коммерческий банк "Приморье", коммерческий банк "Хлынов" и несколько физических лиц. В ходе заседания суда представитель истцов перечислил еще несколько физических и юридических лиц, желающих присоединиться к иску в качестве истцов.

В сентябре "Росгеология" сообщала, что не имеет достаточных денежных средств для выплат по облигациям, срок погашения которых наступил 26 сентября 2024 года. Выпуск трехлетних облигаций на 6 млрд рублей был размещен в сентябре 2021 года. В сообщении компании подчеркивалось, что принимаются меры по поиску источников погашения облигаций, в том числе за счет средств государственной поддержки. Глава холдинга Сергей Радьков отмечал, что "Росгеология" находится в техническом дефолте на сумму выпуска облигаций.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеология" находятся в собственности государства.