Заместителем главы ФТС назначили Ольгу Смолягу

Соответствующее распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил исполняющую обязанности начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Ольгу Смолягу на должность заместителя руководителя ФТС. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Смолягу Ольгу Александровну заместителем руководителя Федеральной таможенной службы", - говорится в документе.