Bloomberg: КНР предложила США $1 трлн инвестиций за снятие ограничений на сделки

По информации агентства, Пекин также призывает снизить пошлины на импорт ресурсов, используемых китайскими предприятиями в Соединенных Штатах

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. КНР ведет переговоры с администрацией американского президента Дональда Трампа о возможной отмене ограничений на проведение сделок, совершаемых китайской стороной в США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, Пекин предложил $1 трлн инвестиций в США в рамках торговых переговоров. Отмечается, что китайская сторона также призывает снизить пошлины на импорт тех ресурсов, которые используют китайские предприятия, построенные в Соединенных Штатах.

Bloomberg подчеркивает, что объем потенциальных китайских инвестиций в США в случае принятия Вашингтоном предложений Пекина еще обсуждается.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Одновременно с этим Трамп повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. С учетом ранее введенной 20-процентной пошлины за якобы недостаточные усилия властей Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США совокупная пошлина на товары из КНР составляла 145%.

По результатам переговоров в Женеве 10-11 мая между представителями США и КНР было объявлено о взаимном снижении на 90 дней (с 12 мая) пошлин на 115% (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР). Этот срок истек 12 августа, но Трамп объявил, что подписал указ, который откладывает еще на 90 дней введение повышенных пошлин на товары из Китая.